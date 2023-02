20 Minuten: Radiosender heisst neu Goat Radio

20 Minuten baut seinen Radiosender um: Ab Mittwoch heisst 20 Minuten Radio neu Goat Radio und spielt ausschliesslich die Greatest Hits Of All Time, heisst es in einer Mitteilung. Das Formatradio will sich insbesondere auf die Pop-Rock-Hits der 80er-Jahre konzentrieren. Im Mittelpunkt soll die Musik stehen. Diese werde durch das aktuelle Moderationsteam dezent begleitet, heisst es weiter. Jeweils zur vollen Stunde wird Goat Radio ein Newsbulletin sowie Informationen zu Wetter und Verkehr liefern.Die Hörerzahlen von 20 Minuten Radio stagnieren auf rund 60ʼ000 und erreichen damit keine für den Werbemarkt relevante Grösse, schreibt 20 Minuten. Eine Marktforschung habe gezeigt, dass der Brand 20 Minuten stark mit Online-News sowie der Pendlerzeitung assoziiert werde, den Sprung in Richtung Radio jedoch nicht geschafft habe. Zudem sei der Radiomarkt mit aktueller Musik übersättigt, während der Appetit des Publikums auf grosse Hits aus der Vergangenheit noch nicht gestillt sei.

Bernhard Brechbühl, Geschäftsführer der 20 Minuten Gruppe: «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Goat Radio eine neue, grössere Hörerschaft ansprechen können. Wer schwelgt nicht gerne zu den Klängen von 80er-Jahre-Gitarrenrock in Erinnerungen? Zudem ist die Musik aktuell auch bei der jüngeren Hörerschaft populär.»

Produziert und moderiert wird Goat Radio vom bisherigen Team von 20 Minuten Radio unter der Leitung von Marc Jäggi: Moe Morgenstern (Moderator und Musikchef), Remo «Freezy» Hunziker (Moderator), Andrea Häfeli (Moderatorin), Zoé Zimmermann (Moderatorin), Fred Voisard (Head of Production) und Andreas Güntensperger (Technik).