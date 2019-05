Österreich: Regierung zerbricht wegen Videoskandal

Umzug Radiostudio Bern

Parteipräsidenten intervenieren bei SRG

Parteipräsidenten intervenieren bei SRG

SVP, CVP, SP und die Grünen haben sich in einem Brief an Generaldirektor Gilles Marchand gewendet.

SVP, CVP, SP und die Grünen haben sich in einem Brief an Generaldirektor Gilles Marchand gewendet. Sie fordern, dass die Zügelpläne des Radiostudios auf Eis gelegt werden, bis die Politik in der Sache entschieden hat.