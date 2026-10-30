Publiziert am 30.10.2026

Der Swiss Press Award ändert seine Kategorien. Die bisherigen Preise nach Mediengattung, Swiss Press Audio, Swiss Press Video und Swiss Press Text, werden aufgehoben. An ihre Stelle treten Themenpreise, wie Michael von Graffenried, CEO der Swiss Press Award in einem Video mitteilt.

Im Swiss Press News werden Beiträge bewertet, die innerhalb von rund 24 Stunden nach einem unvorhergesehenen Ereignis entstanden sind. Der Swiss Press National zeichnet Beiträge zu nationalen Ereignissen aus, der Swiss Press World solche zu internationalen Ereignissen.

Die Preise Swiss Press Local und Swiss Press Science bestanden bereits als Themenpreise und werden weitergeführt. Ebenfalls unverändert bleibt der Swiss Press Photo, der weiterhin wie bisher durchgeführt wird.

Die nächste Preisverleihung findet am 29. April 2027 statt. Wer daran teilnehmen will, muss die entsprenchenden Beiträge bis 3. Januar einsenden. Die gesamte Preissumme beträgt 145'000 Franken. (pd/spo)