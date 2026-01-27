Tamedia: Reorganisation kostet bis zu 30 Stellen

Publiziert am 27.01.2026

Das Medienhaus Tamedia baut weitere Stellen ab. Gemäss dem Unternehmen geht es um 25 bis 30 Vollzeitstellen. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer Neuorganisation.

Per 1. März würden Print- und Digitalgeschäft organisatorisch voneinander getrennt, teilte Tamedia am Dienstag mit. Künftig würden sie in eigenen Geschäftsbereichen geführt. Für die betroffenen Mitarbeitenden komme ein Sozialplan zur Anwendung.

Das Digitalgeschäft solle massiv vorangetrieben werden, schrieb das zur TX Group gehörende Medienunternehmen. Mit der Neuaufstellung reagiere man auf die veränderten Marktbedingungen und das sich wandelnde Nutzungsverhalten der Leser.

Die Organisation der Redaktionen bleibt laut Mitteilung unverändert. Die Kernmarken des Unternehmens seien vom Stellenabbau nicht betroffen.

Unternehmensweit sollen zudem die neuen Möglichkeiten der technologischen Entwicklung genutzt werden. Insbesondere Anwendungen der künstlichen Intelligenz würden künftig verstärkt in redaktionelle und betriebliche Prozesse integriert, um Effizienz und Qualität weiter zu steigern.

Die entsprechenden Bereiche werden zur Einheit «AI & Data» unter der Leitung von Nadia Kohler zusammengefasst. Der Bereich ist direkt Tamedia-Chefin Jessica Peppel-Schulz unterstellt.

«Die Mediennutzung und der Werbemarkt haben sich grundlegend verändert. Der damit verbundene Stellenabbau schmerzt, jede verlorene Kollegin schmerzt, jeder verlorene Kollege schmerzt», wird Tamedia-CEO Jessica Peppel-Schulz zitiert.

Die neue Organisationsstruktur umfasst laut Mitteilung den Bereich Publizistik unter der Leitung von Simon Bärtschi, die Geschäftsbereiche Premium Digital unter Marc Isler und Premium Print & E-Paper unter Jürg Mosimann sowie Technology unter Marcel Holdener.

Neue Chefredaktorin bei Basler Zeitung

Bei der Basler Zeitung kommt es zu einem Wechsel in der Chefredaktion: Nina Jecker übernimmt ab 1. Februar 2026 von Marcel Rohr, der die Zeitung während sieben Jahren leitete. Rohr wird als Senior Editor im Sport und Lokalressort weiterhin für die BaZ tätig sein (persoenlich.com berichtete).

Jecker war bisher stellvertretende Chefredaktorin und bringt langjährige journalistische Erfahrung innerhalb der TX Group mit. Tamedia hebt ihre journalistische Vielseitigkeit, ihr Gespür für relevante Themen, ihren Blick für digitale Entwicklungen und die Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz hervor. (sda/pd/cbe)