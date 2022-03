Ukraine-Krieg: Ringier sistiert Beratermandat mit Gerhard Schröder

Ringier sistiert das Beratermandat mit dem deutschen Altbundeskanzler Gerhard Schröder per sofort. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einverständnis.

Wie persoenlich.com weiss, haben während den letzten Tagen intensive Gespräche mit dem Alt-Kanzler sowie der Spitze des Ringier-Verlages stattgefunden. Dabei ist man aufgrund der aktuellen Situation übereingekommen, das Beratermandat per sofort und auf weiteres zu sistieren.

Auslöser ist die enge Beziehung von Gerhard Schröder zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, sowie dessen Mandate bei russischen Energiekonzernen. Gerhard Schröder ist seit 2006 als Berater für den Schweizer Verlag tätig.

Nur wenige Tage nach seinem Abgang als Deutscher Regierungschef konnte Michael Ringier im Herbst 2005 an einer Medienkonferenz im Ringier-Pressehaus das Engagement des SPD-Politikers verkünden, was im ganzen deutschsprachigen Raum auf grosse Beachtung stiess. (sda/ma)