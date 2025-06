Tamedia: Rochade auf zwei Tagi-Aussenposten

Am 20. Februar erschien sein letzter Text in den Tamedia-Titeln. Als langjähriger Brüssel- und EU-Korrespondent beendete Stephan Israel seine Tätigkeit standesgemäss mit einer ausführlichen Analyse der Herausforderungen Europas nach der Trump-Wahl. Das Publikum erfuhr nichts von dieser Derniere, eine öffentliche Verabschiedung ist bisher ausgeblieben. In der internen Kommunikation, die persoenlich.com vorliegt, heisst es, Israel habe «sich für den freiwilligen Abgang aus dem Unternehmen entschieden». Ein nicht unerheblicher Hinweis von einem Verlag, der in den letzten Jahren viele Journalisten entliess. Stephan Israel berichtet weiter zur EU aus Brüssel und schreibt als Redaktor von «Table Media» über EU-Krisen, Ukraine, Nato, Balkan. Für den Berliner Newsletter-Verlag war er bereits während seiner Tamedia-Anstellung ab 2022 als Freelancer tätig.

Von Berlin nach Brüssel

Die Vakanz auf dem Brüsseler Tamedia-Korrespondentenposten löste eine Kaskade an Neubesetzungen aus. Auf Stephan Israel folgt in der belgischen Hauptstadt Dominique Eigenmann. Er berichtete zehn Jahre lang als Deutschland-Korrespondent der Tamedia-Titel aus Berlin. Zu seinem Abschied von diesem Posten schrieb er Mitte Mai einen Essay zur Frage, warum man aus der Schweiz «eigentlich so schief auf Deutschland» schaue. Neben der Berichterstattung zum politischen Europa werde Dominique Eigenmann auch «die nicht einfachen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU journalistisch begleiten», stand in der internen Ankündigung des Wechsels.

Die Lücke, die Eigenmann in der deutschen Hauptstadt hinterliess, füllt Simon Widmer. Er hatte in den vergangenen knapp sechs Jahren auf der Zentralredaktion in Zürich als Redaktor im Ressort International unter anderem das Dossier Lateinamerika/Iberische Halbinsel betreut. Wie sein Vorgänger in Brüssel wird auch Widmer aus Berlin exklusiv für die Tamedia-Titel berichten. Andere Korrespondentenposten teilen Tages-Anzeiger & Co. mit der Süddeutschen Zeitung.

Freelancerin erhält Festanstellung

Auf Widmer folgt im Ressort International Michelle Muff. Die frühere 20-Minuten-Redaktorin war dort schon während ihres Studiums als Freelancerin tätig. Ab 2023 betreute sie unter anderem den Ukraine-Blog und schrieb auch sonst Artikel zum Kriegsgeschehen. Mit ihrer Festanstellung übernimmt sie das Dossier von Widmer. Dafür sei sie prädestiniert, heisst es in der Hausmitteilung zu ihrer Personalie. Muff studierte unter anderem in Madrid und spricht deshalb fliessend Spanisch.