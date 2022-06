von Christian Beck

Roland Kesser, seit zwölf Jahren in der TV-Unterhaltungsredaktion von CH Media tätig, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. «Bis Ende August 2022 bleibt uns Roland in seiner Funktion als VJ, Produzent und Moderator weiterhin erhalten», sagt Joël Steiger, Leiter PR CH Media Entertainment, auf Anfrage.

«Ich hatte schon länger den Wunsch, mich beruflich neu zu orientieren. Deshalb habe ich Ende letzten Jahres den Eidg. Dipl. Kommunikationsleiter erfolgreich abgeschlossen und mich dieses Jahr auf Stellen beworben», so Roland Kessler zu persoenlich.com. Vor zwölf Jahren startete er als Videojournalist in der von Patricia Boser moderierten Sendung «Lifestyle» (persoenlich.com berichtete). «Nach und nach kamen immer mehr Aufgaben dazu: Moderieren der Rubrik ‹Technical Gadgets›, Produzent ‹Lifestyle› und ‹Boser & Böser› sowie Redaktionsleitung ‹Quizzenswert› – danach habe ich zusätzlich die Moderation übernommen», so der 39-Jährige. Er habe auch selbstständig Sendungen entwickelt und realisiert und somit auch die Redaktionsleitung von «Mis Dihei» und «Eusi Liebesgschicht» gemacht.

Am 1. September startet Kessler als Projektleiter Media, Productions und Marketing bei den Pallas Kliniken. Er freue sich auf eine neue Tätigkeit, sagt der Zürcher. «Ich habe das Team bei Pallas in Olten kennengelernt und freue mich, mit ihnen zu arbeiten. Auch mal ‹auf der anderen Seite› zu arbeiten, reizt mich», so Kessler. Zudem würden die Pallas Kliniken stetig wachsen – aktuell seien es 18 Standorte. «Das macht es spannend.»

Vor seinem Job bei TeleZüri, TeleBärn, Tele M1, Tele 1 und TVO moderierte Kessler die Kindersendung «SMS Galaxy» auf SRF zwei. Parallel dazu war der gelernte Polymechaniker Moderator beim Winterthurer Privatsender Radio Top.

Kesslers Nachfolge bei CH Media ist noch offen. Sprecher Joël Steiger sagt: «Über seine Nachfolge informieren wir zum gegebenen Zeitpunkt.»