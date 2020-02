Ende Februar geht die jetzige Redaktionsleiterin der ProgrammZeitung, Dagmar Brunner, in Pension. Ihre Nachfolgerin wird die 44-jährige Sabine Knosala, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Knosala ist im Baselbiet aufgewachsen und seit 20 Jahren journalistisch tätig. Nach einigen Semestern Kunstgeschichte an der Universität Basel hat sie eine Diplomausbildung in Journalismus abgeschlossen. Ihr beruflicher Werdegang führte sie über diverse Lokalredaktionen in der Region Basel (unter anderem als stellvertretende Chefredaktorin des Baslerstabs) bis nach Zürich zum K-Tipp. In den letzten sieben Jahren leitete Knosala die Redaktion des Birsfelder Anzeigers.

Die abtretende Stelleninhaberin Dagmar Brunner hat die ProgrammZeitung seit 1995 massgeblich geprägt und in Kooperation mit der Verlagsleitung erfolgreich ausgebaut, heisst es weiter. Sie wird nach ihrer Pensionierung als freie Autorin tätig bleiben. (pd/cbe)