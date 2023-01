SRF: Sabine Meyer hat nach 16 Jahren gekündigt

Nach über 16 Jahren ist für Sabine Meyer das Kapitel bei SRF zu Ende gegangen: Die Journalistin, die als Moderatorin, Produzentin und Podcasterin für das Schweizer Radio und Fernsehen arbeitete, hat per Ende 2022 gekündigt. Mehrere Faktoren hätten eine Rolle für diesen Entscheid gespielt, sagt Sabine Meyer auf Anfrage: «Zum einen war ich reif für eine Veränderung, hatte Lust auf neue Herausforderungen. Dann fehlte es mir aber auch intern an Perspektiven. Zudem habe ich in den letzten Monaten ziemlich viele Projekte parallel jongliert, da meine freie Arbeit enorm gewachsen ist.» Nun möchte die Podcast-Beraterin ihre Energie voll und ganz für ihre selbstständige Tätigkeit nutzen.

Dieses Jahr wird ein spezielles für Sabine Meyer – denn: «2023 wartet viel Neues auf mich.» Im Juni erscheint das Buch, dass sie zusammen mit der Paartherapeutin Felizitas Ambauen – ihrer Partnerin beim Podcast «Beziehungskosmos» – schreibt. Es ist ein Sachbuch zum Podcast. Ab Juni treten die beiden Co-Hosts auf diversen Schweizer Bühnen auf. «Ich gehe reflektierter in Beziehungen rein», sagte Sabine Meyer in einem persoenlich.com-Interview zum «Beziehungskosmos», der zu den erfolgreichsten Podcasts in der Schweiz zählt.

Audio-Projekt mit Patricia Banzer

«Neu bin ich auch Teil der ‹Audiobande› und freue mich sehr mit ihnen neue Audio- und Storytelling-Projekte umzusetzen», so Sabine Meyer weiter gegenüber persoenlich.com. Das Audio- und Podcast-Kollektiv «Audiobande» kommunizierte am Montag, dass nebst Sabine Meyer auch Thomas Baumgartner zum Team stösst.

Weiter ist Sabine Meyer mit Atelierpartnerin Patricia Banzer («Ungefiltert», « SRF Leben am Limit») an einem neuen Projekt für eine mehrteilige Audio-Serie. «Wir hoffen, dass sie in diesem Jahr veröffentlich wird. Es wird mir also sicher nicht langweilig», sagt sie.

Auf ihre langjährige Zeit bei SRF blickt Sabine Meyer mit Dankbarkeit zurück: «Ich bin als ‹Frischling› von der Uni direkt zu SRF gekommen und konnte von vielen hervorragenden Journalistinnen und Journalisten das Handwerk lernen.» Ihr Highlight sei aber sicher die Podcastserie «Edi – Leben am Limit» gewesen. «Da konnten Patricia Banzer und ich wirkliches Neuland entdecken und Pionierarbeit leisten, wie das im Medienbereich nur noch selten möglich ist», so die Audio-Biografin und Dozentin weiter. (tim/mj)