Publiziert am 03.05.2024

Christian Holzer, bisheriger Leiter Digital, will sich beruflich neu ausrichten und verlässt die Freiburger Nachrichten AG per Ende Juni. Für seine Nachfolge gibt es eine interne Lösung. Sarah Polson-Neuhaus, in der Redaktionsleitung bisher zuständig für Video und Storytelling, übernimmt ab dem 1. Juli die Gesamtleitung Digital. Fahrettin Calislar (Produktion) und Imelda Ruffieux (Themen) behalten ihre bisherigen Zuständigkeitsbereiche, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit dem 1. Januar 2023 bilden Christian Holzer, Imelda Ruffieux, Fahrettin Calislar und Sarah Polson-Neuhaus das Redaktionsleitungsteam der Freiburger Nachrichten (persoenlich.com berichtete). Die Verteilung der Aufgaben auf vier Personen hat sich Redaktionsalltag bewährt, wie das Unternehmen schreibt. Das Leitungsteam habe sich mit der Einführung eines neuen Zeitungslayouts sowie des neuen Mantelteils für überregionale Inhalte auch auf Projektebene einen soliden Leistungsausweis erarbeitet.

Der Verwaltungsrat will die Redaktionsleitung nun zusätzlich verstärken. Konkret geplant ist die Anstellung einer publizistischen Leiterin oder eines publizistischen Leiters. Ziel der neuen Funktion ist es, die publizistische Wahrnehmung und Relevanz der Freiburger Nachrichten AG sowie ihrer Publikationen/Produkte weiter zu stärken. Die Stelle wird demnächst zur Bewerbung ausgeschrieben und soll im Verlauf der zweiten Jahreshälfte besetzt sein.

Der Verwaltungsrat ist sich «der grossen Herausforderungen bei der laufenden digitalen Transformation bewusst», wie es heisst. Mit der Verstärkung der Führungspositionen in der Redaktion will er sicherstellen, dass die ehrgeizigen Ziele namentlich bei der Lancierung der neuen Digitalplattform erreicht werden und dass sich das Kooperationsprojekt mit RadioFr und Frapp in Zukunft erfolgreich entwickelt. (pd/cbe)