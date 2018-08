Die Zeit: Schweizer Büro hat eine neue Bleibe

«Die Zeit»-Redaktion zieht am 10. August 2018 an die Dreikönigstrasse 7, die kaum fünf Gehminuten vom Bürkliplatz entfernt ist. Bis anhin waren die Redaktionsräumlichkeiten in Zürich-Enge, doch stand das Haus vor dem Abriss (persoenlich.com berichtete). Am neuen Standort habe das dreiköpfige Redaktionsteam doppelt so viel Platz wie bis anhin und könne auch regelmässig kleinere Veranstaltungen durchführen, berichtet Matthias Daum, Leiter des Schweizer Büros der «Zeit».

Die Einweihung feiert die Redaktion am 30. August 2018 mit einem kleinen Anlass, der exklusiv den Abonnenten vorenthalten ist: «Denn ohne unsere Leser würde es die Schweiz-Seiten der ‹Zeit› nicht geben. Dafür wollen wir uns revanchieren», so Daum. (as)