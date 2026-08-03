Publiziert am 03.08.2026

«Gibt es in diesem Land noch etwas zu entdecken?» Dieser Frage geht die Republik in ihrer Serie «Tour de Suisse» nach. Ausgangspunkt ist der Hauptbahnhof Zürich: Ausgewürfelt werden der Platz auf dem Abfahrtsmonitor und der Halt, an dem die Reporterin aussteigt und den Tag verbringen muss. Ausgerüstet sind die Reporterinnen und Reporter mit einer Einwegkamera, heimbringen sollen sie mindestens ein Katzenfoto.

Den Auftakt bestreitet Boas Ruh in Hettlingen im Zürcher Weinland, wo er die Badi, das neue Kulturzentrum «Burgtrotte» und eine überwucherte Raststätte der früheren Nationalstrasse 4 im Wald besucht.

Die nächsten drei Etappen der «Tour de Suisse» führen an die Grenze, in eine Arbeiterstadt und in ein Tessiner Dorf mit Geisterhaus. (nil)