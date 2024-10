Greulich Kulturpreis: Séverine Saas von Le Temps wird ausgezeichnet

Publiziert am 29.10.2024

Séverine Saas, die auch stellvertretende Chefredakteurin des T Magazine ist, gewinnt den mit 10’000 Franken dotierten Greulich Kulturpreis 2024, heisst es in einer Mitteilung. Der Preis wird am Dienstag Abend zum 19. Mal verliehen.

Das Thema der diesjährigen Ausgabe lautet «Mode». Die Gewinnerin zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: «Die Mode und ihre kreative Dynamik haben mich schon immer begeistert. Wenn es mir gelingt, die Leserinnen und Leser mitzunehmen, dann erfülle ich meine Rolle als Vermittlerin», wird Séverine Saas in der Mitteilung zitiert.

Das Magazin T ist in der Wochenendausgabe von Le Temps beigelegt und erscheint 21-mal im Jahr. Die Schweizer Journalistin hat Politikwissenschaften in Genf und Paris studiert und einen interdisziplinären Master in Asienstudien erworben. Ihre Ausbildung und Erfahrung in verschiedenen Gebieten ermöglichen es ihr, die Realität der Laufstege in einen breiteren Kontext zu stellen. «Trends sind nie das Ergebnis reiner Zufälle oder alleiniger kreativer Magie», erklärt Séverine Saas. «Unsere Art, uns zu kleiden, wird von den politischen, sozioökonomischen und kulturellen Kräften beeinflusst, die unsere Zeit prägen.»

Juror und Modeschöpfer Julian Zigerli verglich Saas mit den grossen Ikonen des Modejournalismus wie Suzy Menkes und Anna Wintour. Er hob auch die Relevanz des diesjährigen Themas «Mode» hervor, ein Bereich, der in der Schweiz oft vernachlässigt wird: «In der breiten Öffentlichkeit oder bei Institutionen geniesst Mode nicht die gleiche Anerkennung wie andere kreative Disziplinen wie Industriedesign oder Grafikdesign. Dabei gibt es in unserem Land talentierte Designer und ausgezeichnete Schulen. In diesem Kontext spielt ein fundierter Modejournalismus eine wesentliche Rolle.»

Die Greulich Kulturstiftung mit Sitz in Zürich wurde im April 2005 gegründet. Ziel der Stiftung ist es, die Qualität im Kulturjournalismus zu würdigen und zu fördern. Der Greulich Kulturpreis wird jährlich zu einem vom Stiftungsrat gewählten Thema verliehen. (pd/spo)