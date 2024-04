Swiss Press Award: Sie haben den nationalen Medienpreis gewonnen

Matthias Niederberger und Fabian Duss werden Swiss Press Journalists of the Year und Dominic Nahr wird Swiss Press Photographer of the Year. Das teilte die Fondation Reinhardt von Graffenried nach der Preisverleihung in der Universität Bern am Freitagabend mit. Die Musikerin Da Cruz hat den eigens für den Anlass komponierten Swiss Press Song 24 «Cinéma Vérité» uraufgeführt.

Die Gewinner sind Jana Schmid (Swiss Press Text), das Team Patrick Meier, Anielle Peterhans, Oliver Zihlmann, Simone Rau, Sebastian Broschinski (Swiss Press Online), Dominik Meier (Swiss Press Audio), François Ruchti (Swiss Press Video), Matthias Niederberger und Fabian Duss (Swiss Press Local) und Dominic Nahr (Swiss Press Photographer of the Year).

Alle erhielten den «Diamant»-Preis für ihre herausragende Arbeit und der Betrag von 15'000 Franken überreicht. Die 2. und 3. Preise aller Kategorien erhielten je 3000 und 1000 Franken. Die Kategoriengewinner des Swiss Press Photo erhielten je 3000 Franken. Die Journalistin des Jahres und der Fotograf des Jahres gehen mit 25’000 von der Bühne.

Anlässlich der Preisverleihung hat die Berner Musikerin Mariana Da Cruz den Swiss Press Song 24 «Cinéma Vérité» uraufgeführt. Vor ihr produzierten bereits Polo Hofer, La Gale, Sebalter, Bibi Vaplan, Big Zis, Pat Burgener, Vad Vuc, Pascal Gamboni und Carlos Leal einen Swiss Press Song.

Die verlagsunabhängige Fondation Reinhardt von Graffenried wurde mit dem Ziel gegründet, den schweizerischen Journalismus zu fördern.

Zum vierten Male erscheint das viersprachige Swiss Press Yearbook mit den Arbeiten der preisgekrönten Journalistinnen und Journalisten zusammen mit den besten Pressefotos der Schweiz im Steidl Verlag.

Die nationale Wanderausstellung «Swiss Press Photo 24» startet am 9. Mai 2024 im Schweizerischen National Museum in Zürich (9.5. - 30.6.), bevor sie weiter in die Schweizerische National Bibliothek in Bern (17.7. - 11.10.), dann ins Schweizerische National Museum Château de Prangins (1.11.24 – 2.2.2025) und ins Castel Grande in Bellinzona (8.2 - 27.4.2025) zieht. (pd/nil)