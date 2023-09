20 Minuten: Silvan Haenni wird Wirtschaftschef

Silvan Haenni wechselt vom Sport in die Wirtschaft, wie es in einer Mitteilung heisst. Haenni folgt auf Dominic Benz, der bereits vor einiger Zeit zur Handelszeitung wechselte (persoenlich.com berichtete). Ad interim wurde das Wirtschaftsressort direkt von der Chefredaktion geleitet, wie es auf Anfrage heisst.

Der 31-jährige Haenni stiess im Dezember 2021 als Co-Stellvertretender Ressortleiter zu 20 Minuten. Er verfügt laut Mitteilung «über umfassende Erfahrung in Journalismus und Kommunikation». So war er zunächst über fünf Jahre bei Blick Sport engagiert, ehe er für verschiedene Kommunikationsagenturen und die Olympischen Jugendspiele in Lausanne arbeitete. Silvan Haenni verfügt über einen Master in Internationale Beziehungen der Universität St. Gallen sowie den International Master in Management, Law and Humanities of Sport der Fifa.

«Ich freue mich, dass das Wirtschaftsressort neu von einem HSG-Absolventen mit grossem Fachwissen geführt wird», lässt sich Désirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten, zitieren. «Silvan Haenni denkt vernetzt und über die eigenen Ressortgrenzen hinaus. Als 20-Minuten-Kenner weiss er zudem, wie man Wirtschaftsthemen einer breiten Leserschaft attraktiv zugänglich macht.»

Lea Sulzberger folgt auf Mattia Bütikofer

Wie es in der Mitteilung vom Dienstag weiter heisst, übernimmt Lea Sulzberger auf den 1. Januar 2024 die Leitung Social Media von 20 Minuten. Sie folgt auf Mattia Bütikofer, der das Unternehmen auf Ende 2023 verlässt, um sich nach einer Auszeit im Frühling 2024 mit einer eigenen Social-Media Strategie- und Prozessberatung selbstständig zu machen.

Mattia Bütikofer übernahm die aktuelle Funktion im August 2021. Er hat laut Communiqué «erfolgreich das Team sowie die Social-Media-Kanäle und -Aktivitäten von 20 Minuten» ausgebaut. 20 Minuten sei aktuell das Unternehmen mit der grössten Reichweite auf TikTok und belege auch beim Storyclash-Ranking, das die Interaktionen der Nutzerinnen und Nutzer messe, den Spitzenplatz bei den Medienmarken in der Schweiz.

Lea Sulzberger stiess Mitte 2022 als Social Media Managerin zu 20 Minuten, wo sie nach einem Jahr zur Stellvertretenden Leiterin befördert wurde. Die 28-jährige verfügt über einen Bachelor of Science in Media Engineering mit Vertiefung in Digital Communications Management. Davor war Sulzberger als Social Media Managerin bei Ringier und im Online-Marketing bei Homegate tätig.

Lucrezia Steiner besetzt neue Stelle

Neu zu 20 Minuten stösst auch Lucrezia Steiner. Die 27-Jährige startet am 1. Dezember als Leiterin Digital Distribution Marketing. In dieser neu geschaffenen Position wird sie für die Redaktion bereits bestehende Distributionskanäle aus- und neue Kanäle aufbauen. Lucrezia Steiner ist diplomierte Marketingmanagerin und war zuletzt als Unternehmens- und Marketingberaterin im Digital- und Fitnessbereich tätig.

Ausserdem startet Verena Edinger am 1. Oktober 2023 als neue Stellvertretende Ressortleiterin Community bei 20 Minuten. Die 33-Jährige, die über einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation der ZHAW verfügt, war zuletzt bei SRF als Community- und News-Redaktorin tätig. Sie verfügt zudem über Erfahrung als Editor des Inflight Magazins bei der Swiss sowie in verschiedenen Lifestyle-Redaktionen und einer PR-Agentur. (pd/cbe)