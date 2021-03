20 Minuten: Mattia Bütikofer wird Leiter Social Media

von Christian Beck

Mattia Bütikofer wird per 1. August 2021 neuer Leiter Social Media bei 20 Minuten. Aktuell ist er als Senior Social Media Manager & Team Leader Culture Change bei der PostFinance tätig. Bütikofer folgt auf Manuel Stocker, der zu Ringier wechselt.

Ihn reize es, in der Medienbranche Fuss zu fassen, so Bütikofer. «Bei einem Medium gibt es immer viel zu erzählen. Das passt super für Social Media. Dazu kommt, dass man die News eben ‹social› gestalten kann, so dass im virtuellen öffentlichen Raum auch Diskurse entstehen», so der 27-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. Die Medien- und Social-Media-Welten seien im Wandel und würden sich extrem schnell drehen. «Es reizt mich, konstant die Strategie und die Formate zu hinterfragen, Neues zu testen, und damit ständig den Status quo zu challengen», so Bütikofer.

«Ich freue mich ausserordentlich, mit Mattia Bütikofer einen ausgewiesenen Social-Media-Top-Crack gefunden zu haben, der auch optimal zur Kultur von 20 Minuten passt», so Sven Ruoss, Chief Product Officer bei 20 Minuten. «Er wird zusammen mit seinem Team die bereits erfolgreichen Social-Media-Aktivitäten von 20 Minuten auf das nächste Level bringen.»

Bütikofer studierte an der Universität Zürich Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Während dem Studium war er an verschiedenen Orten tätig, vor allem aber für den Campaigning Summit Switzerland. Danach leistete er Zivildienst bei Swiss Olympic und hatte einen Kurzstopp bei der Stiftung Schweizer Sporthilfe. Seit drei Jahren ist Bütikofer bei PostFinance.