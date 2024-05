SRG-Generaldirektion: So kommentieren Medien die Wahl

Publiziert am 25.05.2024

«Sie soll die Halbierungs-Initiative bodigen»

Blick (Jean-Claude Galli): «Dass sie (Susanne Wille) eine Frau mit beträchtlichem Abstand zum Pensionsalter ist, schadet nach den bleiernen Marchand-Jahren nicht. Und trotz städtisch wirkenden Drives erreicht die gebürtige Aargauerin, aufgewachsen in Villmergen im Freiamt als mittleres von drei Kindern in einem Lehrerhaushalt, ebenso ländliche Kreise. (…) Dass für die Marchand-Nachfolge schlussendlich keine SRG- und SRF-externe Figur ernsthaft in Erwägung kam, kann Wille egal sein. Zu stark wog wohl die Angst, ein Aussenstehender wie der von Insidern genannte frühere CH-Media-TV-Chef Roger Elsener (46) könnte die Bude zünftig auf den Kopf stellen und womöglich etwas im Keller finden. Wille verfügt über eine exakte Innensicht. Die Aussenperspektive und Spiegelung wird sie zwingend holen müssen.»





«Wo Susanne Wille politisch steht, weiss niemand so genau – und das ist ihr Vorteil»

NZZ (Christina Neuhaus): «Ihr Vorvorgänger de Weck verstand die SRG als eidgenössische Institution, als Bastion des Qualitätsjournalismus und Bollwerk gegen rechtspopulistische Kräfte. Für Gilles Marchand wiederum, Willes direkten Vorgänger, war die SRG so etwas wie ein helvetisches Medienmonopol. (…) Susanne Wille ist weder eine glänzende Publizistin noch ein Anstaltsapparatschik. Sie ist eine gute Journalistin und Moderatorin, die als Kulturchefin bei SRF auch zu einer geübten Medienmanagerin geworden ist. (…) Wo sie politisch steht, weiss niemand so genau. Und genau diese Wohltemperiertheit ist ihr Vorteil. Die SRG hat in den vergangenen Jahren zu viel politisches Profil gezeigt. Unter Susanne Wille muss die SRG vor allem die Frage klären, was Service public heute bedeutet.»





«Die Abwesende setzt sich durch»

persoenlich.com (Matthias Ackeret): «Am vergangenen Donnerstag war es für die SRG-Auguren klar: Die Topfavoritin macht das Rennen, Susanne Wille wird neue SRG-Generaldirektorin. Der Grund: Die 50-jährige Aargauerin nahm trotz Anmeldung nicht am SwissMediaForum, dem wichtigsten Medienanlass des Landes, teil. Angeblich, so wurde in den dunklen Gängen des KKL kolportiert, feile sie bereits an ihrer Rede für die samstägliche SRG-Delegiertenversammlung. Die mediale Resonanz, die diese Wahl hatte, erinnerte fast schon an die Trainersuche beim FC Bayern München, nur mit befriedigenderem Ausgang.»





«Natürlich spricht sie auch Rätoromanisch»

SonntagsZeitung (Andreas Tobler): «Am Ende dieses Samstagnachmittags, an dem Susanne Wille als erste Frau überhaupt als SRG-Direktorin verkündet wurde, gab es dann doch noch eine Überraschung: Die frühere ‹10 vor 10›-Moderatorin spricht – neben Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch – auch Rätoromanisch. (…) ‹Stehenbleiben ist keine Option›, verkündete Susanne Wille auf der Medienkonferenz. Und man fragte sich, was sie als Journalistin von solchen Managementfloskeln gehalten hätte. (…) Das Amt der SRG-Generaldirektorin wird Susanne Wille bereits auf den 1. November 2024 antreten. Sie hat dann im Hinblick auf die Halbierungsinitiative und einen allfälligen Gegenvorschlag noch gut zwei Jahre Zeit, um sich alle Argumente für das SRF-Angebot draufzuschaffen – und vielleicht sogar noch einen neuen, originellen Leitspruch zu finden, selbstverständlich in allen vier Landessprachen.»





«Sie soll die SRG retten – warum Susanne Wille die nötige Superkraft dafür hat»

Watson (Seline Meier): «Der SRG stehen schwierige Zeiten bevor. (…) Die SRG brauchte also ein Multitalent. Eine Krisenmanagerin, ein Medienprofi und ein Kommunikationsgenie in einem. Welch Glück, dass Susanne Wille eine Alleskönnerin ist. Es gibt vermeintlich nichts, was die gebürtige Aargauerin nicht kann. (…) Wille ist unbestritten ein Kommunikationstalent. Und ja, sie ist nicht nur professionell, sondern auch wirklich ein netter Mensch. (…) Die SRG hat sich für den Kampf gerüstet. Mit Susanne Wille hat sie die nötige Superheldin für den Job gefunden.» (cbe)

