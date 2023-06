Medienfrauen haben am Mittwoch anlässlich des Frauenstreiktags eine Redaktionstour durch Zürich absolviert (persoenlich.com berichtete). Diese startete um 9 Uhr bei SRF und ging weiter zu CH Media, WOZ, Watson, Ringier, NZZ, Tamedia und Republik.

Auf der Redaktionstour wurden die Forderungen persönlich überreicht. Unterzeichnet wurden diese bislang von über 400 Personen (Stand 13.30 Uhr). Die Kernforderungen sind Schutz vor Belästigung; Lohngleichheit; Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Mental Health; Frauen in Führungspositionen; kein Sexismus, kein Rassismus und mehr Diversität in der Berichterstattung.

Die Redaktionstour wurde unter anderem begleitet durch die Mediengewerkschaft SSM. Diese hat ihre Resolution und einen ausführlichen Forderungskatalog zu Diskriminierung und Belästigung der SRF-Direktion übergeben. Die Mediengewerkschaft SSM schreibt in einer Mitteilung: «Diskriminierung, Sexismus und Belästigung sind ein strukturelles Problem – auch bei SRF.» Die Kommission für Gleichstellung & Diversität fordere einen Kulturwandel. «Es braucht eine Veränderung in der Unternehmens- und Führungskultur», heisst es.

Am Nachmittag trafen sich die Medienfrauen auf dem Kasernenareal und nahmen anschliessend am Frauenstreik-Umzug teil – dies mit dem Motto: «No Women No News». (cbe)