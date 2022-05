20 Minuten: Sofie Erhardt neu in der Redaktionsleitung

Sofie Erhardt, Head of 20 Minuten Video & Photo Agency, wird auf den 1. Juni 2022 Mitglied der Redaktionsleitung von 20 Minuten. Dort wird sie neben ihrer bisherigen Tätigkeit «mit einem noch stärkeren Fokus ressortübergreifende und nationale Themen verantworten», wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Julia Panknin, die auf Anfang Mai die neu geschaffene Position Leiterin Strategische Projekte übernimmt (persoenlich.com berichtete).

Sofie Erhardt habe die 20 Minuten Video & Photo Agency, bestehend aus zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Deutsch- und Westschweiz, in kürzester Zeit aufgebaut und führe diese seit Anfang 2021 sehr erfolgreich. In ihrer Funktion zeichnet sie auch für die Weiterentwicklung der visuellen Publizistik von 20 Minuten sowie für die Reorganisation und Verhandlung sämtlicher Bild-/Video- und Textagentur-Verträge für die gesamte 20-Minuten-Gruppe verantwortlich, wie es weiter heisst. Darüber hinaus habe Erhardt in Zusammenarbeit mit Beat Krapf, Leiter Videostrategie und Prozesse, erfolgreich das Onboarding für die neuen Mitarbeitenden von 20 Minuten in der Deutschschweiz initiiert, konzipiert und umgesetzt.

Die ehemalige Art Directorin von 20 Minuten Friday, die einen Master of Arts in Communication Design hält, verfügt über langjährige Erfahrung in der Medien- und Designwelt. Unter anderem dozierte sie an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich und war dort auch als Mentorin tätig. Nebenamtlich engagiert sich Sofie Erhardt beim Kultur-Startup «#letsmuseeum» als Tourguide, Storytellerin und Workshopleiterin.

«Sofie Erhardt hat sich mit dem Aufbau der Agency als zielstrebige und äusserst strukturierte Managerin bewiesen. Ich freue mich sehr, dass wir von diesen Fähigkeiten nun auch in der Redaktionsleitung profitieren dürfen», lässt sich Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, zitieren.

Wechsel in den Ressortleitungen

Ebenfalls auf den 1. Juni 2022 werden bei 20 Minuten die Leitungen der Ressorts Politik, Reporter und Zürich neu besetzt. Neuer Ressortleiter Politik wird Daniel Graf, derzeit Ressortleiter Reporter. Er folgt auf Claudia Blumer, die sich entschieden hat, die Ressortleitung abzugeben, um sich in einem reduzierten Pensum wieder dem Schreiben von Politgeschichten widmen zu können.

Die Ressortleitung des Ressorts Reporter übernimmt Monira Djurdjevic, derzeit Leiterin des Ressorts Zürich. Neuer Leiter des Ressorts Zürich wird Daniel Krähenbühl, derzeit stellvertretender Ressortleiter Reporter. Zusammen mit den Ressortleitungen werden auch verschiedenen Redaktorinnen und Redaktoren das Ressort wechseln, um ihren Interessen und ihrer Eignung folgend, über die für sie passendsten Themengebiete berichten zu können, heisst es weiter.

Neben den Ressorts Politik, Reporter und Zürich, ist es bereits per 1. Mai auch beim Bewegtbild zu Wechseln gekommen. So haben vier Mitarbeitende vom Ressort Video News ins Ressort Video Produktion gewechselt, um dort die tagesaktuelle Videoproduktion zu verstärken. Das Ressort Video Produktion unter der Leitung von Jan Derrer übernimmt neu die Verantwortung des Nachrichtenformats «20 Minuten Now!». Dieses wird laut Mitteilung «noch schneller und liefert dank kurzen Beiträgen einen noch aktuelleren Nachrichten-Überblick der Stunde», wie es heisst. Das Ressort Video News konzentriere sich auf selbst recherchierte VJ-Beiträge aus der ganzen Schweiz, die ausserhalb von «20 Minuten Now!» ausgespielt werden. (pd/cbe)