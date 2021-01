SRF: Sondersendung zu Joe Bidens Amtseinsetzung

SRF überträgt die Amtseinsetzung von Joe Biden als 46. US-Präsident vom Mittwoch, 20. Januar, ab 17.00 Uhr auf SRF info. Arthur Honegger führt durch diese «SRF News Spezial»-Sendung. Ausserdem liefert USA-Korrespondent Thomas von Grünigen live Einschätzungen und Bilder aus Washington. Anschliessend, ab 19.00 bis ca. 22.00 Uhr, werden die Feierlichkeiten unkommentiert auf srf.ch gezeigt. Ausserdem ist die Inauguration auch in der «Tagesschau» und in «10vor10» ein Thema: In den Sendungen von SRF News werden die Ereignisse zusammengefasst und eingeordnet mit Live-Schaltungen und Hintergrundbeiträgen.

An dieser Inauguration wird einiges anders sein als sonst. So hat der abtretende Präsident Donald Trump entgegen der Tradition angekündigt, der Amtseinsetzung seines Nachfolgers fernzubleiben. Zudem ist die Innenstadt von Washington am Inaugurationstag mit einem enormen Sicherheitsaufgebot abgeriegelt und das grosse Publikum vor dem Kapitol wird fehlen. Dies weil nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 (persoenlich.com berichtete) die US-Geheimdienste Attacken in der Hauptstadt befürchten. (pd/lom)