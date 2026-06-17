SRG: Sparvorgabe für 2027 sinkt auf 80 Millionen

Publiziert am 17.06.2026

Statt der bisher kommunizierten 125 Millionen Franken muss die SRG im kommenden Jahr noch rund 80 Millionen einsparen. Das Gesamtziel von 270 Millionen Franken bis 2029 — eine Folge der vom Bundesrat gesenkten Medienabgabe — bleibt laut Mitteilung bestehen; die Einsparungen würden lediglich gleichmässiger über die Jahre verteilt. Finanzdirektor Thomas Egger begründet dies unter anderem mit der restriktiven Wiederbesetzung offener Stellen und stabilisierten kommerziellen Erträgen. Darüber informierte die SRG am Mittwochnachmittag das Personal.

Keine Champions-League mehr ab 2027

Den grössten Block macht mit 35,2 Millionen Franken die Vereinfachung der Führungsstrukturen aus, inklusive Optimierung der Immobilienflächen und der Standortverschiebung der Generaldirektion in Bern. Effizientere Abläufe sollen 9,1 Millionen bringen, angepasste Herstellungsweisen des Programms 13,2 Millionen. Die Überprüfung von Partnerschaften – etwa die Neuausrichtung des Schweizer Filmpreises – steuert 2,7 Millionen bei, Anpassungen im Programmangebot rund 3,7 Millionen Franken. Weitere Sparmassnahmen betreffen den Verzicht auf die Ausstrahlung der Uefa-Champions-League ab der Saison 2027/28. Auch der definitive Rückzug aus der technischen und audiovisuellen Produktion der Spiele der Eishockey-National-League sowie der Uefa-Europacup-Partien nach Auslaufen der geltenden Verträge im Sommer 2027 trägt zum Sparziel bei. Das hatte die SRG schon früher kommuniziert.

«Indem wir Strukturen vereinfachen, Kräfte bündeln und enger zusammenarbeiten, gewinnen wir den notwendigen Spielraum», wird SRG-Generaldirektorin Susanne Wille in einer Medienmitteilung zitiert. 95 Prozent der Einsparungen liessen sich so über Strukturen, Prozesse und Herstellungsweisen erreichen.

Stellenabbau ohne Entlassungen fordert Personalvertretung

Die Gewerkschaft SSM, die das SRG-Personal vertritt, wertet die Reduktion als Bestätigung ihrer Analyse, wonach es der SRG finanziell besser gehe als kommuniziert. Die Gewerkschaft verweist auf ein Eigenkapital von 528 Millionen Franken und einen erwarteten Buchgewinn von rund 100 Millionen aus dem Verkauf des RTS-Turms in Genf. Den angenommenen Rückgang der kommerziellen Erträge bestreitet die Gewerkschaft; 2025 seien die Werbeerträge sogar gestiegen. Sie fordert, den Stellenabbau ohne Entlassungen über natürliche Fluktuation, interne Rotation sowie eine Umschulungs- und Weiterbildungsstrategie umzusetzen. (pd/nil)