Online-Newsformate für Junge haben derzeit einen schweren Stand. Bento wird eingestellt (persoenlich.com berichtete), Ze.tt wieder in Zeit.de integriert, Buzzfeed Deutschland steht zum Verkauf. Schuld an der misslichen Lage sei die Pandemie und der dadurch eingebrochene Werbemarkt, heisse es. Wie SRF in einer Mitteilung schreibt, wird Salvador Atasoy darüber diskutieren, ebenso über den Newskonsum der Jugendlichen. Denn noch immer suchen Verlage nach einer Antwort auf die Frage, wie man junge Userinnen und User längerfristig an Newsprodukte binden kann.

Jetzt befasst sich eine neue Studie in der Schweiz mit der Frage nach dem Newskonsum der Jugendlichen. Erste Ergebnisse liegen vor. Gäste im «Medientalk» sind:

Wibke Weber, Professorin für Medienlinguistik mit Schwerpunkt Visuelle Kommunikationan an der ZHAW

Aleksandra Gnach, Professorin für Medienlinguistik mit Schwerpunkt Social Media an der ZHAW

Nadine Klopfenstein, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW

Daniel Süss, Leitung Psychologisches Institut und Professor für Medienpsychologie an der ZHAW.

Ausstrahlung: Samstag, 25. Juli 2020, 10.33 Uhr, Radio SRF 4 News. (pd/eh)