SRF Arena über Rassismus

Sandro Brotz erhält Lob für Neuauflage

«Die Neuauflage machte Mut», schreibt blick.ch. Watson lobt, dass die Fehler eingangs thematisiert wurden.

Nach der heftigen Kritik an der ersten Sendung über Rassismus nahm am Freitagabend die «Arena» einen neuen Anlauf. Mit Erfolg: «Sandro Brotz musste anfangs viel Kritik einstecken. Was danach folgte, machte Mut», schreibt blick.ch. Auch Watson ist zufrieden.