Wegen Pandemie: SRF verschärft Corona-Massnahmen

Das Coronavirus hat SRF erreicht: Wie die NZZ am Dienstag berichtet, wurde Ende März ein Mitarbeiter des neuen Newsrooms positiv auf Covid 19 getestet. Der Fall habe jedoch keinen wahrnehmbaren Einfluss auf die Programmleistung, jedoch seien die Vorsichtsmassnahmen verstärkt worden. Im konvergenten Newsroom von Fernsehen und Online in Zürich sowie in jenem des Radios in Bern gilt seither eine Maskenpflicht. Zuvor mussten SRF-Mitarbeiter nur dann eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden konnte, so die NZZ.

Mitte März hatte auch SRF wo immer möglich Homeoffice-Pflicht angeordnet. Es gibt jedoch weiterhin zahlreiche Mitarbeitende, die ihre Arbeit nur in den Studios vor Ort ausführen können.

SRF bereitet sich zudem auf den Extremfall vor – auf die Möglichkeit, dass die Zahl der Corona-Fälle ansteigt. Es gebe, so die NZZ, auch Szenarien für den Fall, dass ein Betrieb im derzeitigen Umfang nicht mehr möglich sei. (eh)