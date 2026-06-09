Causa Fischer: SRF widerspricht dem Ex-Nationalcoach

Publiziert am 09.06.2026

Patrick Fischer hatte sich am Dienstag erstmals seit seiner Freistellung als Eishockey-Nationaltrainer öffentlich geäussert – in einem rund 35-minütigen YouTube-Interview mit Ex-Blick-Chefredaktor Peter Röthlisberger (persoenlich.com berichtete). Darin wirft er dem SRF-Journalisten Pascal Schmitz den Bruch einer Off-the-Record-Vereinbarung vor. Als Beleg liest Interviewer Röthlisberger eine E-Mail vor, in der Schmitz die Vereinbarung schriftlich bestätigt zu haben schien.

SRF hält auf Anfrage von persoenlich.com an seiner bisherigen Darstellung fest: Es habe keine Off-the-Record-Vereinbarung vor dem Gespräch mit Patrick Fischer gegeben. Die E-Mail interpretiert der Sender anders: Der Medienchef des Schweizer Eishockeyverbands habe die Off-the-Record-Vereinbarung erst im Nachgang zum Mittagessen geltend machen wollen. Schmitz habe «auf diese nachträgliche Forderung Bezug genommen beziehungsweise den Wortlaut des Verbandes wiedergegeben – eine vorgängige Off-the-Record-Vereinbarung wurde damit nicht bestätigt». Im selben E-Mail habe Schmitz zudem klargestellt, «dass er die Aussagen nicht einfach ignorieren kann und dass er – in Absprache mit der Chefredaktion – Patrick Fischer und dem Verband die Möglichkeit zur Stellungnahme geben will».

Der Sender beruft sich auf einen journalistischen Grundsatz: «Eine Off-the-Record-Vereinbarung muss vorgängig, explizit und gegenseitig erfolgen – das ist ein anerkannter journalistischer Grundsatz. Das war hier nicht der Fall.» Zudem sei die betreffende Aussage «im Rahmen eines Drehtags für ein Porträt gefallen – in einer klar erkennbaren beruflichen Situation, im Beisein des Medienchefs und eines Kameramanns».

Gleichzeitig hält SRF fest, dass die Redaktion den nachträglich angebrachten Vorbehalt respektiert habe: «Die entsprechenden Aussagen wurden weder als Zitat veröffentlicht noch wurde Patrick Fischer als Quelle genannt.»

SRF «weist die Vorwürfe zurück, journalistische Grundsätze verletzt oder eine Vereinbarung gebrochen zu haben», und nimmt zur Kenntnis, dass Fischer die Situation anders beurteile. (cbe)