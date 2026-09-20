Causa Fischer: SRF will Doku über Natitrainer fertigstellen

Publiziert am 20.09.2026

Roger Elsener hatte die Hand herausgestreckt. Er würde mit Patrick Fischer «jederzeit einen Kaffee trinken», hatte der SRF-Direktor vor einem Monat in einem Interview gesagt (persoenlich.com berichtete). Es wurde nun mehr als ein Kaffee. Elsener und der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer haben sich vor zehn Tagen zu einem Nachtessen getroffen, berichtet der SonntagsBlick. Das Treffen habe ein gemeinsamer Freund organisiert – und dafür bezahlt, bestätigte SRF gegenüber der Zeitung.

Laut SRF sei das Abendessen konstruktiv verlaufen. Elsener habe vorgeschlagen, die Arbeiten am geplanten Dokfilm über den Naticoach wieder aufzunehmen.

Die Enthüllungen zu Fischers gefälschtem Zertifikat waren am Rande der Dreharbeiten ans Licht gekommen. Fischer verlor daraufhin seine Funktion als Natitrainer. Es folgte ein Streit darüber, ob SRF die Information hätte veröffentlichen dürfen. Seitdem war das Doku-Projekt unterbrochen. (spo)