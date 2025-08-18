ESAF 2025: SRF zeigt 20 Stunden Schwingsport live

Publiziert am 18.08.2025

Die Kämpfe werden live auf SRF 1 sowie im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App übertragen. Am Montag informierte Schweizer Radio und Fernsehen über seine Berichterstattung vom ESAF.

Die SRG fungiert als Host Broadcaster und produziert das Fernsehsignal für alle Stationen, die das ESAF zeigen. 45 Mitarbeitende stehen im Einsatz, darunter Kameraleute, Tontechniker und ein Regisseur. In der Schwingarena kommen 14 Kameras zum Einsatz, darunter eine Spidercam und eine Hypermotion-Kamera für Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 1000 Bildern pro Sekunde.

Das Fernsehprogramm beginnt bereits vor dem eigentlichen Fest: Am Mittwoch, 27. August, überträgt SRF live die Einteilung der Spitzenpaarungen. Am Freitagabend folgt die Talksendung «Königsrunde».

Diese sechs Mannen kommentieren das Geschehen

An den beiden Wettkampftagen kommentieren Stefan Hofmänner und der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden das Geschehen im Sägemehl. Sascha Ruefer ordnet mit den beiden ehemaligen Spitzenschwingern Christian Stucki und Matthias Sempach zwischen den Gängen das Gezeigte ein. Marc Lüscher führt als Reporter Interviews direkt vom Sägemehlring und gewährt Einblicke hinter die Kulissen.

Radio SRF 1, Radio SRF Musikwelle und Radio SRF 3 verlegen ihre Studios während des ESAF in die SRF-Begegnungszone auf dem Festgelände. Die drei Radioporgramme berichten an beiden Tagen mit Liveschaltungen, Interviews und Hintergrundberichten direkt aus Mollis. Der Schlussgang am Sonntag wird auf Radio SRF 1 und Radio SRF Musikwelle durchkommentiert. Die Sendung «Treffpunkt» am Freitagvormittag widmet sich ausschliesslich dem Schwingfest.

«Königsduell» mit Stucki Christian auf Social Media

SRF bietet erstmals online ein ESAF-Special mit Resultaten, Videos und Hintergrundgeschichten. Auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport läuft die Serie «Königsduell», in der Christian Stucki Top-Schwinger in verschiedenen Herausforderungen duelliert.

Eine Neuerung richtet sich an ein Publikum mit Hör- oder Sehbeeinträchtigung: Der TV-Kommentar oder die Stadionspeaker kann via Smartphone vor Ort mitverfolgt werden. Das Gesprochene kann auch mitgelesen werden.

Auch andere SRF-Sendungen stehen im Zeichen des Schwingsports: Im «Samschtig-Jass» am 30. August sitzen vier Schwingerkönige am Jasstisch. Anschliessend folgt eine «Potzmusig»-Spezialausgabe live vom Festgelände. Das Magazin «Schwingklub» rundet am Montag nach dem ESAF die Fernsehberichterstattung ab. (pd/nil)