Publiziert am 17.06.2026

Die SRG will auf UKW zurück und hat beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) ein Gesuch für Frequenzen eingereicht. SRG-Mediensprecher Nik Leuenberger hat auf Anfrage eine Information von Nau.ch bestätigt.

Der Zeitpunkt der Wiederaufschaltung steht noch nicht fest. «Wir kehren so rasch wie möglich auf UKW zurück», so Leuenberger. Neben den Frequenzen müssten aber andere Faktoren erfüllt sein. Zuerst müsse die neue Funkkonzession erteilt werden. Auch vertragliche und technische Aspekte spielten eine Rolle.

Laut Dokumentation des Bakom sollen die Funkkonzessionen ab 2027 gelten. Die Erteilung für Radiosender, die wie die SRG bereits über Frequenzen verfügten, könne bereits früher erfolgen.

Die SRG hatte Ende 2024 die UKW-Verbreitung ihrer Sender abgeschaltet. Der Schritt erfolgte im Hinblick auf die gesamte UKW-Abschaltung, die für Ende 2026 in der Schweiz geplant war. Letztes Jahr entschied das Parlament aber, die Abschaltung zu verschieben (persoenlich.com berichtete). Daraufhin entschied sich die SRG für eine Rückkehr auf UKW. (spo)