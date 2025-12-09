Publiziert am 09.12.2025

Der Ständerat hat sich am Dienstag mit der Zukunft des UKW-Radios in der Schweiz befasst, genauer mit der Motion «Neue Ausschreibung für die UKW-Funkkonzessionen ab 1. Januar 2027». «Für die Meinungsbildung ist UKW kaum mehr relevant», sagte Medienminister Albert Rösti am Ende der Debatte. Der Bund habe die Abschaltung mit 84 Millionen Franken gefördert.

Mit 21 zu 18 Stimmen bei 5 Enthaltungen hat sich die kleine Kammer schliesslich gegen die Abschaltung von UKW per Ende 2026 ausgesprochen und eine Verlängerung befürwortet. (cbe)

