Eigentlich hätte der aktuelle Züritipp Bilder einer Ausstellung über historische Stadtfotografie zeigen wollen, die dieser Tage hätte eröffnet werden sollen. Das geht aufgrund der Coronakrise nun nicht, denn die Ausstellung bleibt geschlossen, wie alle anderen Freizeitangebote auch. «Jetzt muss sich der Guide durchs Stadtleben temporär neu erfinden», schreibt die Redaktion in einer kurzen Notiz im Tages-Anzeiger vom Donnerstag. Wie es weitergeht, sei in den kommenden Tagen auf Tagesanzeiger.ch, per App und ab nächster Woche wieder gedruckt erfahren. Diese Woche hingegen erscheine kein Züritipp – respektive erscheine er «nur digital».

Der Züritipp ist ein von der Tamedia herausgegebenes Stadtmagazin. Es erscheint jeweils am Donnerstag als Beilage des Tages-Anzeigers. Die Printausgabe umfasst das Ausgeh- und Kulturangebot im Grossraum Zürich für jeweils eine ganze Woche.

Relaunch wird verschoben

Für den April war zudem ein Relaunch geplant. Tages-Anzeiger Chefredaktorin Judith Wittwer stellte im Video-Interview mit persoenlich.com das neue Layout bereits vor. Auch wurde bekannt, dass die bekannte Journalistin Michèle Roten eine neue Kolumne starten wird.

Wegen der aktuellen Situation hat Tamedia entschieden, den Launch des Züritipps zu verschieben. Ein neues Lancierungsdatum steht laut Sprecherin Nicole Bänninger noch nicht fest. (eh)