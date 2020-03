von Edith Hollenstein

«Wir wollen unsere Gastro-Kompetenz ausbauen»: Judith Wittwer zeigt beim Videointerview in der Cafébar Plüsch in Zürich-Wiedikon das Layout des aufgefrischten Züritipp. (Kamera: Christian Beck, Schnitt: Edith Hollenstein)

Judith Wittwer ist seit 2018 Chefredaktorin des Tages-Anzeigers und verantwortet in dieser Funktion ein Team von rund 50 Leuten. Sie stiess 2002 zum Tagi, zuerst als Volontärin, danach als Wirtschaftsredaktorin. Es folgten Stationen als Deutschlandkorrespondentin und im Ressort Hintergrund und Analyse, bevor sie 2011 zur Handelszeitung wechselte. 2014 kehrte Wittwer zum Tages-Anzeiger zurück, wo sie zunächst die Stabsstelle der Chefredaktion leitete und als Nachrichtenchefin arbeitete. 2015 wurde sie Mitglied der Chefredaktion von Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung. Die 42-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter. (eh)

