Ringier: Steffi Buchli verlässt das Medienhaus

Publiziert am 17.04.2025

Bei Ringier Medien Schweiz (RMS) kommt es zu bedeutenden personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung. Markus Wirth, bisher Chief Operating Officer (COO) bei der Goldbach Group, wird im Herbst 2025 die Position des Chief Operating Officer bei RMS übernehmen. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Technologie und Innovation mit.

Steffi Buchli, derzeit Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von RMS, wird das Unternehmen nach einer Übergabephase verlassen. Buchli hat in den letzten fünf Jahren die digitale Transformation von Blick Sport verantwortet und war am Aufbau von RMS sowie an der Entwicklung einer redaktionellen Content-Strategie beteiligt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich möchte Steffi Buchli für ihr Engagement und ihren Unternehmergeist danken. Sie hat die herausfordernde Aufbauphase von Ringier Medien Schweiz entscheidend mitgeprägt», wird Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz, zitiert. «Ihre Führung und ihre Vision, gepaart mit ihrer Energie, ihrem Mut zur Veränderung und ihrem unternehmerischen Engagement, haben eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer Content-Strategie und der Schaffung von Mehrwert für unser Publikum gespielt.»

Im Zuge der Reorganisation übernimmt der neue COO Markus Wirth künftig neben den klassischen COO-Aufgaben auch die Verantwortung für die Content-Strategie und deren Umsetzung. In seinem Zuständigkeitsbereich liegen der Content- sowie der Media-Creation-Hub, der Print-Vertrieb, der Kundenservice sowie die Business Transformation.

Roman Sigrist, bisheriger COO von RMS, wechselt nach einer Übergangsphase in die neu geschaffene Position des Head of Business & AI Transformation.

«Wir freuen uns sehr, Markus Wirth in unserem Team willkommen zu heissen. Markus Wirth verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung komplexer Unternehmen und Themen und ist bestens positioniert, um RMS in die nächste Wachstums- und Transformationsphase zu führen», so Heimgartner zur Neubesetzung der COO-Position.

Zudem trennt RMS die Content-Verantwortung für das gesamte Portfolio von der publizistischen Verantwortung für den Blick. Rolf Cavalli, bisher Head of Editorial Departments und stellvertretender Chief Content Officer, übernimmt neu die Rolle als Blick-Chefredaktor. Er wird den Blick-Newsroom gemeinsam mit Sandro Inguscio, Chief Digital Officer, führen. Andreas Dietrich (CR Blick Print) und Reza Rafi (CR SonntagsBlick) behalten ihre Funktionen. Thomas Balderer, aktuell Projektleiter Content bei RMS, übernimmt interimistisch die Verantwortung für den Content-Bereich auf Stufe RMS.

Die strategische Neuausrichtung widerspiegelt laut RMS den verstärkten Fokus auf strategische Ausrichtung, operative Exzellenz und finanzielle Performance. Das Unternehmen gibt an, dass es weiterhin das Ziel bleibt, «RMS zum führenden Medienhaus der Schweiz auszubauen – mit einem breiten Themenspektrum, herausragender Reichweite, starken Inhalten und etablierten Marken». Mit einem Publikum von fast fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzern positioniert sich RMS als Partner für Werbekunden. (pd/cbe)