Blick-Gruppe: Steffi Buchli wird Chefredaktorin Sport

Die Sportjournalistin des Jahres 2016 und TV-Moderatorin Steffi Buchli wechselt per 1. Januar 2021 zu Ringier. Buchli wird in der Blick-Gruppe Mitglied der Chefredaktion und als Chefredaktorin Sport die Leitung des Sport-Ressorts von Felix Bingesser übernehmen, heisst es in der Mitteilung von Ringier. In ihrer neuen Funktion wird sie direkt an Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe, berichten.

«Mit Steffi Buchli gewinnen wir eine überaus profilierte und kompetente Sportjournalistin, Moderatorin und Führungskraft für diese anspruchsvolle Aufgabe. Die gesamte Chefredaktion freut sich sehr», wird Dorer zitiert.

Mit dem Zuzug von Buchli will die Blick-Gruppe ihr Know-How im Bereich Bewegtbild und TV-Rechte stärken. Buchli blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung im Journalismus zurück. Von 2003 bis 2017 arbeitete die 41-jährige Zürcherin beim Schweizer Fernsehen (SRF) und wurde so zu einer starken Marke in der Schweizer TV-Unterhaltung. Während drei Jahren als Programmchefin und Moderatorin bei MySports, bewies Buchli grosse Dynamik und Gestaltungskraft beim erfolgreichen Aufbau des privaten Sportsenders.

«Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe bei Blick. Es macht mich stolz, dieses Team in die Zukunft führen zu dürfen. Die Marke Blick steht in der Sportwelt für starke Positionen und klare Meinungen. In dem Sinne passen wir beide gut zusammen», sagt Buchli laut Mitteilung.

Felix Bingesser, der das Sport-Ressort seit zehn Jahren leitet, wird weiterhin für Blick-Sport publizistisch tätig sein. Er wird sich daneben als Mitglied einer Arbeitsgruppe um strategische Fragen im Bereich Sport für Ringier kümmern. Sport ist für die Blick-Gruppe und auch für Ringier ein zentrales Thema. Dazu nimmt Bingesser auch Einsitz im Verwaltungsrat der Ringier Sports AG.

«Felix Bingesser ist der langjährigste Sportchef in der Geschichte von Blick! Er hat die Sport-Szene als führende publizistische Stimme stark geprägt. Dafür danke ich ihm herzlich und bin sehr glücklich, dass er weiterhin für uns tätig sein wird», so Dorer.



Der seit zwölf Jahren als Blick-Fussballchef amtierende Andreas Böni (37) wird stellvertretender Chefredaktor Sport. Er ist einer der profiliertesten Fussballjournalisten der Schweiz – unter anderem bekannt durch sein Bewegtbildformat «Am Ball mit Böni», wo er die aktuellen Spiele und Ergebnisse aus dem Fussball analysiert. Der bisherige stellvertretende Blick-Sportchef Patrick Mäder (55) bleibt in derselben Position. Andreas Böni und Patrick Mäder werden in ihren Funktionen direkt an Steffi Buchli berichten. (pd/wid)