SRF: «Studio 404» folgt auf «Zwei am Morge»

Die Macher des SRF-Formats «Zwei am Morge» sind zurück. Die neue Onlinesendung heisst «Studio 404». «Nach dem Ende von ‹Zwei am Morge› wollte die Crew eigentlich unter dem Radar der SRF-Chefetage fliegen und Lohn fürs Nichtstun kassieren», heisst es auf Play SRF. «Ein paar Monate lang hat das gut funktioniert, aber irgendwann fiel auf, dass in dieser einen versifften Ecke des Leutschenbachs plötzlich nur noch Altglas und kein Content mehr produziert wurde.»

«Studio 404» ist laut Selbstdeklaration «der wohl kaputteste Wochenrückblick der Schweiz». Die Hosts würden das Skript nicht kennen, hätten im Gegenzug aber absolute Handlungsfreiheit bei der Inszenierung der Show.

«Studio 404» sei ein Comedy- und Satireformat, das andere und sich selbst nicht zu ernst nehme, sagte Matthias Püntener, Senior Producer in der SRF-Abteilung Unterhaltung, gegenüber blick.ch. «Wir schiessen mal gegen uns selber, aber auch gegen aussen.»

Ende 2021 wurde bekannt, dass Ramin Yousofzai und Robin Pickis die Moderation von «Zwei am Morge» per Frühjahr 2022 abgeben (persoenlich.com berichtete). (cbe)