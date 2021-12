Zwei am Morge: Ramin Yousofzai und Robin Pickis verlassen SRF

Ramin Yousofzai und Robin Pickis haben sich entschieden, die Moderation von «Zwei am Morge» abzugeben. Während Ramin sich ganz auf die Schauspielerei konzentrieren möchte, fokussiert sich Robin künftig auf seine Selbstständigkeit. Sie werden im Frühjahr 2022 zum letzten Mal bei «Zwei am Morge» zu sehen sein. Zugleich wird es die letzte Staffel in dieser Form sein. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung.

Ramin Yousofzai und Robin Pickis gehören seit 2018 zum Gründerteam von «Zwei am Morge». «Ich verlasse SRF und mein Team mit zwei weinenden Augen. Jedoch bin ich stolz darauf, die digitale Transformation von SRF mitgestaltet haben zu können. Nach vier erfolgreichen Jahren ist es nun an der Zeit, mich weiter auf die Schauspielerei zu konzentrieren und eigene Projekte vor und hinter der Kamera anzugehen», wird Ramin Yousofzai, zitiert. «Ich konnte vor und hinter der Kamera stehen, unterschiedlichste Ideen kreieren und diese möglichst unterhaltend und spannend umsetzen – alles Dinge, welche ich sehr gerne mache. Bei allem Spass habe ich aber gemerkt, über viele Jahre praktisch pausenlos Content für so viele verschiedene Vektoren auf Social Media zu erstellen, verlangt einiges ab. Mein Gefühl sagte mir, dass ich einerseits etwas Abstand von einem konstanten Content-Output brauche, gleichzeitig aber auch neue Dinge in Angriff nehmen möchte. Für beides braucht es Raum, den ich mir nun geben kann. Die Zeit bei ‘Zwei am Morge’ zusammen mit dem ganzen Team war unvergesslich und ich möchte mich für alle Möglichkeiten und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!», Robin Pickis. Matthias Püntener, Senior Producer: «Nach über vier Jahren geht das Abenteuer Zwei am Morge mit Ramin und Robin zu Ende. Die beiden haben zusammen mit dem Team mit viel Herzblut, Leidenschaft und vielen tollen Ideen die Marke und die DNA von Zwei am Morge zu dem gemacht, was es heute ist. Für die Zukunft wünsche ich den beiden nur das Beste und viel Erfolg.» Ramin und Robin werden Ende März 2022 zum letzten Mal bei «Zwei am Morge» zu sehen sein und es wird zugleich die letzte Staffel in dieser Form sein. Wie es mit dem Format weitergeht, kommuniziert SRF, sobald die Details feststehen. (pd/wid)