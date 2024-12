Schweizer Journalist:in: Susanne Brunner ist «Journalistin des Jahres»

Publiziert am 18.12.2024

Susanne Brunner ist «Journalistin des Jahres 2024». Die Leiterin der Auslandredaktion bei Radio SRF wurde von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in mit 2220 Punkten gewählt. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift heisst es: «Mehr Leidenschaft geht nicht: Susanne Brunner lebt für ihren Beruf, für das Radio und für Journalismus wie kaum jemand anders.»

Hinter Brunner folgt SRF-Kollegin Mona Vetsch mit 2208 Punkten. Den dritten Platz belegt die freiberufliche Journalistin Karin A. Wenger mit 1853 Punkten.

1126 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten an der Abstimmung teilgenommen, sie konnten Punkte von null bis zehn vergeben. Die zur Wahl bereitgestellte Shortlist war von einer Jury bestehend aus 50 Personen erstellt worden (Journalistinnen, Medienmanager sowie Kommunikatorinnen).

Die Erstplatzierten in den Kategorien:

Chefredaktion: Dominique Strebel (Beobachter)

(Beobachter) Politik: Philipp Loser (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Reporter: David Nauer (SRF)

(SRF) Wirtschaft: Reto Lipp (SRF)

(SRF) Recherche: Adrienne Fichter (Republik)

(Republik) Gesellschaft: Mona Vetsch (SRF)

(SRF) Kolumne: Anna Rosenwasser (Republik)

(Republik) Kultur: Simone Meier (Watson)

(Watson) Sport: Florian Raz (Tamedia, ab Dezember Blick)

(Tamedia, ab Dezember Blick) Newcomer: Gina Bachmann (NZZ am Sonntag)

(NZZ am Sonntag) Lokaljournalismus: Simon Jacoby (Tsri.ch)

(Tsri.ch) Foto/Video: Laurent Gilliéron (Keystone-SDA)

(Keystone-SDA) Audio/Radio: Salvador Atasoy (SRF)

(SRF) Redaktion des Jahres: WOZ



Ausserdem geht der Preis für das Lebenswerk in diesem Jahr an Roger de Weck. Zudem wird Mark Dittli als Medienmanager des Jahres ausgezeichnet, wie es in der aktuellen Ausgabe der Schweizer Journalist:in weiter heisst. Das E-Paper ist im Shop des Medienfachverlages Oberauer erhältlich.

Die Preisverleihung findet am 24. März 2025 im Museum für Gestaltung in Zürich statt. (cbe)