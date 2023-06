NZZ: Sven Preger wird Leiter Podcast

Sven Preger übernimmt ab 1. November 2023 die Leitung des Podcast-Teams der Neuen Zürcher Zeitung. Der Diplom-Journalist verantwortet in dieser Funktion die Weiterentwicklung der Podcast-Strategie und den Ausbau des Podcast-Angebots der NZZ auf dem deutschsprachigen Markt.

«Audio ist ein wichtiges Innovationsfeld für die NZZ, in das wir weiter investieren wollen», wird NZZ-Chefredaktor Eric Gujer in einer Mitteilung zitiert. «Gerade Podcasts verzeichnen ein kontinuierliches Nutzungswachstum und sind für uns auch strategisch relevant. Sie eröffnen einen neuen Zugang zum NZZ-Portfolio und sprechen neben unserer treuen Leserschaft auch eine Zielgruppe an, die für die NZZ interessant und auch ökonomisch wichtig ist: ein neues und tendenziell jüngeres und weibliches Publikum. Ich freue mich, dass wir mit Sven Preger einen der führenden Storytelling- und Podcast-Experten für uns gewinnen konnten. Sven war an zahlreichen grossen deutschen Podcast-Produktionen beteiligt und kennt den deutschsprachigen Podcast-Markt gut. Er wird unser Podcast-Portfolio weiterentwickeln und im DACH-Raum weiter ausbauen.»

Sven Preger gehört laut Mitteilung «zu den angesehensten Audio-Experten in Europa». Er war unter anderem Co-Host des Podcasts «Deep Talk» in Deutschlandfunk Nova und Chefreporter des narrativen Wissenschaftspodcasts «Quarks Storys». Als systemischer Coach und Trainer hat er zahlreiche Formatentwicklungen sowie Strategie- und Change-Prozesse begleitet. Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat er auch Medienhäuser wie die Süddeutsche Zeitung und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel beraten. Preger hat Journalistik und Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dortmund und der Universität Stockholm studiert, beim WDR volontiert und schliesslich die Ausbildung zum systemischen Business Coach absolviert. Seine Radio- und Podcast-Arbeiten wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem CNN-Award, dem Deutschen Sozialpreis und dem Umweltmedienpreis. Er ist Autor des Lehrbuchs «Geschichten erzählen: Storytelling für Radio und Podcast».

Bis zum Arbeitsbeginn von Sven Preger am 1. November führt die Podcast- und Audio-Expertin Susanne Witzig das Podcast-Team, welches sie bereits seit April als Projektleiterin unterstützt. In Zusammenarbeit mit Preger wird die langjährige SRF-Ressortleiterin in dieser Übergangszeit bereits an der Weiterentwicklung der bestehenden Podcasts arbeiten. Witzig verliess SRF letzten Herbst (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)