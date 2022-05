SRF: «Tagesgespräch» neu mit Karoline Arn und David Karasek

Im Sommer 2022 übernehmen Karoline Arn und David Karasek die Gesprächsleitungsrolle beim «Tagesgespräch». Sie treten die Nachfolge von Barbara Peter und Marc Lehmann an (persoenlich.com berichtete).

Karoline Arn hat an der Universität Bern als Historikerin abgeschlossen. Im Rahmen des Nachdiplomstudiums Journalismus am MAZ absolvierte sie ein Praktikum beim Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF. Ab 2002 war sie für die Konsumentensendung «Espresso» und danach in der Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis tätig, bevor sie im Jahr 2010 in die Inlandredaktion kam. Anschliessend war sie Produzentin und stellvertretende Redaktionsleiterin beim «Rendez-vous» und amtierte während dieser Zeit auch als Chefin vom Dienst und bereits damals als Gesprächsleiterin beim «Tagesgespräch». Die 53-Jährige ist Autorin von Sachbüchern und Regisseurin von Dokumentarfilmen. Nach einem Abstecher in die Bundesverwaltung kehrt sie nun zu SRF zurück.

David Karasek schloss beim MAZ die Diplomausbildung Journalismus ab und hat einen Master in Politikwissenschaften von der Universität Javeriana in Bogotá, Kolumbien. Als freier Journalist arbeitete er von 2015 bis 2018 in Kolumbien – auch für SRF. Zuvor war er tätig bei Radio Zürisee, bei Radio 24, bei Radio 1 und als Moderator der Gesprächssendung «Talk Täglich» bei Tele Züri. Zurück in der Schweiz war er ab 2018 zunächst Produzent bei Radio SRF 4 News. Seit Anfang 2021 berichtet der 44-Jährige für Radio SRF und News Digital als Reisekorrespondent über Südamerika.

Fredy Gsteiger, stellvertretender Chefredaktor von Radio SRF, sagt laut Mitteilung: «Ich freue mich, dass wir mit Karoline Arn und David Karasek ein neues ‹Tagesgespräch ›-Team mit breiter Erfahrung als Gesprächsleiterin beziehungsweise als Gesprächsleiter bekommen.» (pd/mj)