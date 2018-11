Watson: Tarkan Özküp wird Chief Commercial Officer

Tarkan Özküp tritt seine Stelle beim Newsportal «Watson» per 1. Februar 2019 an. Als Chief Commercial Officer und Stellvertreter von CEO Michael Wanner zeichnet er für Sales, Marketing und neue Projekte verantwortlich. Gleichzeitig wird er bei AZ Medien Mitglied einer sich neuformierenden Unternehmensleitung und ist dort zuständig für den Aufbau und die Entwicklung neuer strategischer Geschäftsfelder, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Digitalisierung stellt die Medienwelt und den Journalismus vor grosse gesellschaftliche und kommerzielle Herausforderungen», wird Özküp zitiert. «Mich reizt die Chance, in einem unternehmerischen Umfeld die Zukunft der Schweizer Medienlandschaft aktiv mitgestalten zu können».

«Tarkan und mich verbinden die Leidenschaft für das Mediengeschäft und das unternehmerische Denken und Handeln. Mit seiner grossen Vermarktungserfahrung ist er für mich ein Garant dafür, dass wir weiter wachsen und weiter Marktanteile gewinnen werden», sagt Michael Wanner, CEO von «Watson» und Delegierter des Verwaltungsrats der AZ Medien. «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm ‹Watson› weiterzuentwickeln und darüber hinaus neue Projekte in Angriff zu nehmen.»

Zehn Jahre bei der Credit Suisse

Özküp war über zehn Jahre für die Schweizer Grossbank Credit Suisse tätig, davon bis August 2018 sieben Jahre in der Marketingverantwortung sämtlicher Bereiche des Retail-, Business- und Privatkunden-Geschäfts. Davor war Özküp in der Medienvermarktung tätig, unter anderem bei Cinecom/Régie Média Belge und in leitender Stellung bei TeleZüri und Radio 24 (Belcom/Tamedia).

Die «Watson»-Geschäftsleitung setzt sich damit ab Februar 2019 wie folgt zusammen: Michael Wanner (CEO), Tarkan Özküp (CCO), Maurice Thiriet (Chefredaktor) und Oliver Schibli (CPO + CTO). Der bisherige Head of Sales, Cedrick Wolf, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und sucht eine neue berufliche Herausforderung. Die Unternehmensleitung von AZ Medien setzt sich ab 1. Februar 2019 wie folgt zusammen: Michael Wanner (Delegierter des Verwaltungsrates), Tarkan Özküp (Chief Business Development Officer), Jean-Claude Vogel (Chief Financial Officer). (pd/cbe)