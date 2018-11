Tamedia: Textroboter Tobi baut sein Angebot aus

Die Nachrichtenplattformen von Tamedia warten an den Abstimmungen vom 25. November mit einer Innovation auf: Der Textroboter Tobi wird erstmals die Resultate aller 2222 Gemeinden des Landes abdecken. Innert weniger Sekunden wird Tobi das Datenvolumen der Wahlen in 40’000 verschiedene Artikel umwandeln.

Jeder Nutzer erhält eine individualisierte Einordnung über das Abstimmungsresultat seiner Gemeinde. Tobi kann auf allen Nachrichtenplattformen und Zeitungs-Apps der Mediengruppe aufgerufen werden, sobald die nationalen Ergebnisse bekannt sind, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

Politischer Service public stärken

Das Projekt Tobi ist Teil des Dispositivs zur politischen Abdeckung der Tamedia-Redaktionen. Der Einsatz des Textroboters soll die lokale Verankerung der Information stärken und das Angebot an nationalen Umfragen, Artikeln, Analysen, Computergrafiken und Leitartikeln der verschiedenen Medientitel in Deutsch und Französisch ergänzen.

Am Projekt beteiligt sind «20 Minuten», «Berner Zeitung», «Der Bund», «Der Landbote», «Tages-Anzeiger», «Zürcher Unterländer» und «Zürichsee-Zeitung» in der Deutschschweiz, «20 minutes», «24 heures», lematin.ch und «Tribune de Genève» in der französischen Schweiz.

Serge Reymond, Mitglied der Tamedia-Unternehmensleitung und Leiter Bezahlmedien, sagt: «Mit Tobi können wir unseren Benutzerinnen und Benutzern eine neue Dienstleistung bieten. Die Technologie steckt noch in den Anfängen, aber sie erfüllt eine Mission des politischen Service public. Dank der lokalen Verankerung sind wir noch näher an unserer Leserschaft.»

Beste Technologie mit bestem Journalismus koppeln

Tobi verkörpere die Vision von Tamedia, die besten technologischen Werkzeuge mit dem besten Journalismus zu koppeln, um die Qualität ihrer Medien zu steigern. Der Algorithmus ersetze nicht die Arbeit von Journalisten, sondern ermögliche es, Artikel zu schreiben, die bisher kein anderes Medium liefern konnte, schreibt das Medienunternehmen.

Tobi wurde bei den letzten Abstimmungen in den Kantonen Zürich und Bern erfolgreich getestet (persoenlich.com berichtete). Er ist das Resultat einer internen Zusammenarbeit zwischen Deutschschweizer und Westschweizer Teams, bestehend aus politischen Journalisten, Datenjournalisten und Programmierern. (pd/as)