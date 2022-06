SRF: Thomas Gutersohn berichtet aus Amman

Ab Anfang 2023 übernimmt Thomas Gutersohn den Korrespondentenposten für Radio SRF und News Digital in Amman und berichtet neu aus dem Nahen Osten. Von Jordanien aus wird er auch die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Israel, Palästina, Syrien, Ägypten, im Irak und im Libanon beobachten, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Der bisherige Südasien-Korrespondent folgt auf Susanne Brunner. Sie übernimmt die Leitung der Auslandredaktion von Radio SRF (persoenlich.com berichtete).

«Mit seinen Erfahrungen auf dem Subkontinent, wo ethnische und religiöse Spannungen die Politik prägen, verfügt Thomas Gutersohn über beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe im Nahen Osten», so Marco Kauffmann, Redaktionsleiter Ausland.

Gutersohn arbeitet seit 2008 bei Radio SRF, zuerst als Redaktor für SRF 4 News und Korrespondent in der Westschweiz. In den letzten sechs Jahren berichtete Thomas Gutersohn als Südasien-Korrespondent aus Mumbai in Indien.

Neue Südasien-Korrespondentin wird – wie schon kommuniziert – Maren Peters. (pd/cbe)