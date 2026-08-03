Schweizer Agrarmedien: Verlag bündelt Magazine und Marktplätze

Publiziert am 03.08.2026

Die Schweizer Agrarmedien AG (SAM) mit Sitz in Münchenbuchsee hat die beiden Onlinemarktplätze tier-inserate.ch und petfinder.ch sowie die gf.medien GmbH aus Meisterschwanden übernommen. Zu deren Portfolio gehören die Zeitschriften Welt der Tiere, Schweizer Hunde Magazin und Schweizer Katzen Magazin. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Als Verkäufer nennt die Mitteilung lediglich «verschiedene private Eigentümer aus der Schweiz».

Mit der Akquisition führe das Unternehmen erstmals reichweitenstarke Printtitel und digitale Marktplätze unter einem Dach zusammen, heisst es in der Mitteilung. Damit stärke die SAM ihre Position im Heimtiersegment und erweitere ihr Angebot gezielt über die landwirtschaftlichen Medien hinaus.

Das Schwergewicht liegt dabei im Digitalen. «Kern die Akquisition sind die beiden reichweitenstarken Plattformen Tier-inserate.ch und Petfinder.ch. Die Magazine sind eher eine Arrondierung des Marktes», erklärt SAM-CEO Peter Neumann gegenüber persoenlich.com. Der Verlag betreibt bereits die Kleinanzeigen der TierWelt sowie die Plattformen agropool.ch, baumaschinenpool.ch und agrarjobs.ch.

Markus Aebi, Präsident des Verwaltungsrats der Agrarmedien, ergänzt: «Mit dieser Übernahme schaffen wir erstmals eine Plattform, die führende Heimtier-Marktplätze mit etablierten Fachzeitschriften verbindet.» Das eröffne neue Möglichkeiten für Leserschaft, Werbekunden und Geschäftspartner.

Zur Reichweite nennt die Mitteilung monatlich rund 250'000 Visits und über 3,5 Millionen Seitenaufrufe auf den digitalen Angeboten. Diese Zahlen sind nicht extern beglaubigt. Auf der Printseite beziffert die SAM die jährliche Auflage der neuen Titel zusammen mit der TierWelt auf mehr als 1,1 Millionen Exemplare.

Der Zukauf fällt in eine Phase rückläufiger Printauflagen. Die TierWelt war per 1. Juli 2021 von Kleintiere Schweiz zur SAM gekommen (persoenlich.com berichtete) und wies damals eine beglaubigte Auflage von 46'641 Exemplaren aus – rund 40 Prozent mehr als heute.

Zu Mitarbeitenden, Redaktionsstandorten, zur Weiterführung der einzelnen Titel und zum Vollzugstermin äussert sich die Mitteilung nicht. (pd/nil)