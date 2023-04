Zürcher Oberland Medien: Till Burgherr startet als Redaktor

Till Burgherr arbeitet ab Montag für die Zürcher Oberland Medien, dies als Redaktor in einem 100-Prozent-Pensum. «Somit kehre ich zum Journalismus zurück. Mein Wissenshunger treibt mich zu dieser Entscheidung», teilt Burgherr mit.

Über zehn Jahre lang war Burgherr Videojournalist, dies bei den Regionalfernsehsendern Tele Top und Tele M1. Während zwei Jahren bis Juni 2022 arbeitete er als Co-Leiter des Video-News-Teams bei 20 Minuten (persoenlich.com berichtete). «Dann kam ein kurzer Abstecher: Ich wurde zum zweiten Mal Vater und sehnte mich nach einer neuen Herausforderung mit geregelten Arbeitszeiten», so Burgherr. Er habe die Aufgaben des Video-Teams für eine grosse Versicherung am Zürichsee koordiniert. Anschliessend habe er vermehrt als Freelancer für die Kommunikationsfirma Metacom gearbeitet. «Dort interviewte ich Führungskräfte vor der Kamera und schulte sie in der Krisenkommunikation – eine Tätigkeit, die ich bereits seit fünf Jahren neben meinem Hauptberuf ausübte», schreibt Burgherr.

Nach dem rund einjährigen Abstecher ausserhalb des Journalismus freue er sich darauf, künftig für den Zürcher Oberländer zu schreiben. «Ich weiss, dass es schwierig ist, Beruf und Familie im Journalismus unter einen Hut zu bringen», so Burgherr. Trotzdem möchte er diesen Weg einschlagen. «Es reizt mich, mein Wissen jeden Tag zu erweitern – das empfinde ich als ein riesiges Privileg.» (cbe)