Virgin Radio: Tina Umbricht moderiert neu die Morgenshow

Ab dem 18. Januar 2021 weckt der neue Co-Host Tina Umbricht gemeinsam mit Social-Media-Star Younes Saggara die Hörerinnen und Hörer von Virgin Radio Switzerland, wie es in einer Mitteilung heisst. Die beiden Energiebündel würden im neuen Jahr im Doppelpack von sechs bis neun Uhr täglich die «Wake Up Show» moderieren.

Die Aargauerin mit thailändischen Wurzeln ist kein unbekanntes Gesicht. Tina Umbricht schaffte es 2015 bis in die Top 25 des erfolgreichen deutschen Castingformats «Deutschland sucht den Superstar». Fünf Jahre später, im Frühjahr 2020, trat die Sängerin bei «The Voice of Switzerland» an. Bei der Musikshow schaffte es das Gesangstalent bis in die Battle-Runden.

Jetzt wagt die 22-Jährige den Schritt in die Moderationswelt: «Ich liebe es die Menschen zu unterhalten, ob auf der Bühne oder neu hinter dem Radiomikrofon. Ich freue mich auf diese neue Erfahrung, bei welcher mir mein grosses musikalisches Know-how sicherlich zugutekommt», sagt Tina voller Vorfreude. (pd/wid)