Weltwoche: Traffic-Rekord im Juni erreicht

Publiziert am 03.07.2025

Die Weltwoche weist im ersten Halbjahr 2025 ein markantes Wachstum ihrer digitalen Reichweite aus. Dies schreibt der Verlag in einer Medienmitteilung. Auf den proprietären digitalen Plattformen (Websites und Apps) verzeichne das Portal gegenüber den Vormonaten einen signifikanten Reichweitenzuwachs und knacke mit 1'656'076 Unique Usern ihren eigenen Traffic-Rekord, was der Verlag als Beleg für die wachsende Relevanz des digitalen Angebots wertet.

Auf dem Weltwoche-Portal ist «Weltwoche daily», der morgendliche Kommentar von Chefredaktor und Verleger Roger Köppel, das beliebteste und auch bekannteste Format. Daneben werden täglich Meldungen und Kommentare der Weltwoche-Redaktoren und Kolumnisten zu den aktuellen Themen aufgeschaltet. Die Zahlen wurden intern mit Chartbeat erhoben.

386'000-YouTube-Abonnenten

Auch auf YouTube konnte die Weltwoche ihre Reichweite und die Zahl der Abonnenten deutlich ausbauen. So hat die Weltwoche Ende Juni auf 386'000 YouTube-Abonnenten, was die anderen Schweizer Medienmarken wie 20 Minuten, NZZ oder Blick hinsichtlich der YouTube-Abonnenten deutlich übertrifft. Insgesamt erreicht Köppels tägliche Sendung pro Monat durchschnittlich 1,4 Millionen Unique User und generiert im monatlichen Durchschnitt 7,4 Millionen Video Views, was wohl einen Schweizer Rekord darstellt.

Köppel beruft sich dabei auf den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, der der Weltwoche und ihrer Autoren, die Fähigkeit zubilligte, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagten. Diesem Credo bleibe man gemäss Köppel auch im digitalen Zeitalter treu. «Bis heute sehen wir die wesentliche Aufgabe der Weltwoche darin, landläufigen Gewissheiten zu widersprechen, den Wettbewerb der Argumente aufrecht zu halten. Immer mehr Leser und Zuschauer sehen das auch so und freuen sich über unser digitales Angebot», so der Weltwoche-Chef in der Pressemitteilung.

Neue digitale Vermarktungsprodukte

Mit neuen digitalen Vermarktungsprodukten, die seit dem Frühjahr dieses Jahres im Portfolio sind, sollen namhafte Unternehmen aus den verschiedensten Branchen ihre Kunden besser erreichen können. Eine hausintern erstellte Case Study, die auf Anfrage erhältlich sei, soll die Werbewirksamkeit der neuen Produkte belegen. Seit Anfang des Jahres ist Mike Herter für die Weiterentwicklung des digitalen Geschäfts zuständig (persoenlich.com berichtete). Er ist in dieser Funktion der Nachfolger von Peter Wälty.

Herter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Schweizer Medienbranche. Er hat einen Executive MBA der Universität St. Gallen und einen Bachelor in Business Communications. Zuletzt war er bei Ringier Medien Schweiz in der Unternehmenseinheit «Product & Tech» für die Weiterentwicklung der Zeitschriften sowie von Blick Sport verantwortlich. Seine Erfahrung in digitaler Strategie, Innovation und Produktentwicklung soll die Weltwoche stärken. (ma)