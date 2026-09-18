SRF: Tristan Brenn geht per Ende Jahr

Publiziert am 18.09.2026

Bereits im Frühling hatte Tristan Brenn SRF-Direktor Roger Elsener mitgeteilt, sich nach zwölf Jahren als Chefredaktor Video nicht für die Leitung der neu organisierten Chefredaktion zu bewerben. Seine berufliche Zukunft bei SRF war damals noch offen gewesen (persoenlich.com berichtete).

Nun steht fest: Der langjährige SRF-Journalist verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. Das teilt das Unternehmen auf LinkedIn mit. «Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf meine Zeit bei SRF zurück. Ob als Reporter, Produzent, Redaktionsleiter oder Chefredaktor, die journalistische Arbeit hat mich immer begeistert», lässt sich Brenn zitieren.

Seit Juli leiten Ursula Gabathuler und Beat Soltermann die neu geschaffene multimediale Angebotseinheit «Information». (spo)