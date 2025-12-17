Swissinfo: Über 17'000 Unterschriften eingereicht

Publiziert am 17.12.2025

Die Petition richtet sich gegen die geplante Streichung von 19 Millionen Franken Bundesbeiträge für das Auslandmandat der SRG, heisst es in einer Mitteilung. Davon entfallen gut 9 Millionen Franken auf die mehrsprachige Plattform Swissinfo, die damit etwa die Hälfte ihrer Kosten deckt. Ohne den Bundesbeitrag wäre das Fortbestehen von Swissinfo gefährdet, das als Informationsquelle für über 820'000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer dient.

Auch das italienischsprachige Angebot tvsvizzera.it sowie die Partnerschaften mit 3sat und TV5Monde wären betroffen. Die Streichung würde zum Verlust von mehr als 100 Arbeitsplätzen führen.

Die Petition wurde im September lanciert und ist von der Auslandschweizer-Organisation, Soliswiss, Educationsuisse, Suisseculture, der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft, Reporter ohne Grenzen Schweiz, Media Forti und der Mediengewerkschaft SSM getragen. Sie wird nun an die Finanzkommission des Nationalrats weitergeleitet, die Anfang 2026 das Entlastungspaket berät. (pd/spo)