SRF Sport: Über eine Million verfolgten das Eishockey-WM-Final

Publiziert am 26.05.2025

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam hat an der WM in Stockholm und Herning zum vierten Mal seit 2013 die Silbermedaille gewonnen. Die 0:1-Niederlage im Final gegen die USA verfolgten am Fernsehen auf SRF zwei bis zu 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 77,4 Prozent, wie es in einer Meldung von SRF heisst.

Bereits das Halbfinalspiel gegen Dänemark am vergangenen Samstag erreichte bis zu 570'000 Zuschauende mit einem Marktanteil von 42,1 Prozent. Der 6:0-Sieg im Viertelfinal gegen Österreich sahen trotz der frühen Anspielzeit um 16.20 Uhr durchschnittlich 291'000 Personen bei einem Marktanteil von 47,2 Prozent.

Auch Spiele ohne Schweizer Beteiligung fanden Publikum

Die sieben Vorrundenspiele der Schweiz verfolgten bei SRF durchschnittlich rund 189'000 Personen, entsprechend einem Marktanteil von 26,3 Prozent. Das meistgesehene Vorrundenspiel war die Partie gegen Ungarn mit 251'000 Zuschauenden. Auch Spiele ohne Schweizer Beteiligung stiessen auf Interesse, etwa der Viertelfinal zwischen Schweden und Tschechien mit durchschnittlich 159'000 Zuschauenden.

Online verzeichnete SRF ebenfalls hohe Zugriffszahlen. Der Final wurde rund 580'000-mal in den Livestreams gestartet. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wurden während des gesamten Turniers 7,2 Millionen Visits von WM-Beiträgen registriert.

Mit dem Final endete die internationale Karriere von Andres Ambühl. Der 41-jährige Bündner bestritt 20 Endrunden und insgesamt 151 WM-Spiele für das Schweizer Nationalteam. Er wird am 1. Juni 2025 im Sportpanorama zu Gast sein. (pd/awe)