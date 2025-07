Medienart: Übernahme der «Technischen Rundschau»

Publiziert am 10.07.2025

Die Medienart-Gruppe übernimmt zum 1. August 2025 das Fachmagazin «Technische Rundschau». Das 117-jährige Magazin für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie wird ins Portfolio des Schweizer Medienunternehmens integriert, das bereits die Fachmedien eTrends, Phase5 und Domotech sowie die Publikumsmedien Annabelle, Le Menu und Zeitlupe herausgibt.

Gleichzeitig wird die Medienmarke «Technik und Wissen» redaktionell in die «Technische Rundschau» integriert. Für die redaktionelle Leitung sind Eugen Albisser (Digital) und Markus Back (Print) als Chefredaktoren vorgesehen. Unterstützt werden sie von Redaktorin Selina Mathis.

Die Medienart-Gruppe verfolgt mit der Übernahme laut Mitteilung das Ziel einer stärkeren Verankerung in der Schweizer Industrie sowie eines verstärkten digitalen Fokus. «Technik und Wissen» soll perspektivisch als eigenständige Kompetenzmarke für Technikkommunikation weiterentwickelt werden.

Im Verkaufsteam sind Lisa Freiburghaus, Christian Heim, Thomas Werner und Laurent Champod als Key Account Manager für die «Technische Rundschau» tätig. Eugen Albisser, Mitglied der Geschäftsleitung, wird die Integration federführend begleiten.

Die Medienart-Gruppe ist an drei Standorten tätig und beschäftigt insgesamt 75 Mitarbeiter: Medienart AG in Aarau, Medienart Solutions AG in Baar sowie Medienart Annabelle AG in Zürich. (pd/cbe)