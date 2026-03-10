Blue Sport: Uli Forte wird Fussballexperte

Publiziert am 10.03.2026

Ab sofort stösst der erfahrene Trainer Uli Forte als neuer Fussballexperte dazu, wie der Blue Sport am Dienstag bekanntgibt. Forte wird die Zuschauerinnen und Zuschauer künftig mit Analysen und Hintergrundperspektiven aus der Schweizer Fussballszene versorgen. Seinen ersten Einsatz im Super-League-Studio hat er am Samstag, 14. März.

Forte blickt auf eine langjährige Trainerkarriere in der Schweiz zurück. Er stand unter anderem beim FC Zürich, den Grasshoppers, BSC Young Boys, dem FC St. Gallen und zuletzt beim FC Winterthur an der Seitenlinie. «Ich freue muss sehr auf die neue Aufgabe bei Blue Sport. Als Experte möchte ich meine Leidenschaft für den Fussball und meine Erfahrungen aus der Trainerzeit einbringen», wird Forte in der Mitteilung zitiert.

Ebenfalls neu im Expertenteam ist Michel Renggli, ehemaliger Mittelfeldspieler des FC Luzern, der Grasshoppers und des FC Thun, der fortan regelmässig in den Super-League-Sendungen zu sehen sein wird.

Mit den Neuzugängen geht eine Rochade im bestehenden Team einher. Alex Frei, bisher als Experte für die Super League im Einsatz, konzentriert sich künftig ausschliesslich auf die UEFA-Wettbewerbe – Champions League, Europa League und Conference League. Grund ist seine neue Funktion als Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Zudem wird Schiedsrichterexperte Bruno Grossen ab Sommer durch Alain Bieri ersetzt. (pd/spo)